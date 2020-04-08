***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00211721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.912,3 % 0,01057874Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.545,01 % 0,02580942Fon Yönetim Ücreti49.926,6 % 0,13500005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu217,29 % 0,00058755Gecelik Ters Repo Komisyonu3.378,55 % 0,0091355Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.580,74 % 0,00697824Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.580,62 % 0,00968189TOPLAM GİDERLER73.924,11 % 0,19988861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.982.652,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836713BIST