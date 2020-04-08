***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri391,5 % 0,00165597Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti841,5 % 0,00355938Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.151,48 % 0,02601954Fon Yönetim Ücreti148.931,74 % 0,62995183Hisse Senedi Komisyonu102.893,23 % 0,43521803Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu661,56 % 0,00279827Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu446,45 % 0,0018884Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu97.229,61 % 0,41126204Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.585,69 % 0,01093696TOPLAM GİDERLER360.132,76 % 1,52329041DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.641.766,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836716BIST