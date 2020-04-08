***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00099686Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.387,7 % 0,00303983Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.655,51 % 0,02757012Fon Yönetim Ücreti185.567,45 % 0,23625012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu307,15 % 0,00039104Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu370,5 % 0,00047169Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.384,3 % 0,00558175Türev Araçlar Komisyonu12.306,25 % 0,01566737Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.507,23 % 0,00701138TOPLAM GİDERLER233.269,09 % 0,29698016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.547.028,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836717BIST