***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACY Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri783 % 0,00448113Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.174,4 % 0,01244415Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.091,4 % 0,03486125Fon Yönetim Ücreti47.177,88 % 0,2700003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu755,56 % 0,00432409Gecelik Ters Repo Komisyonu1.281,83 % 0,00733595Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.715,88 % 0,00982003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.061,42 % 0,01179756TOPLAM GİDERLER62.041,37 % 0,35506446DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.473.269,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836724BIST