***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACO Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,06743657Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti529,92 % 0,02232383Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.113,26 % 0,04689807Fon Yönetim Ücreti13.122,94 % 0,55282739Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu72,51 % 0,00305461Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu250,75 % 0,01056329Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.662,26 % 0,07002568TOPLAM GİDERLER18.352,44 % 0,77312946DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.373.786,15