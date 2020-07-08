***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,0043325Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.998,48 % 0,02164758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.217,31 % 0,0520109Fon Yönetim Ücreti100.199,44 % 0,27118589Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu254,87 % 0,0006898Gecelik Ters Repo Komisyonu3.378,55 % 0,00914391Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.554,77 % 0,00962085Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.102,15 % 0,01922169TOPLAM GİDERLER143.306,37 % 0,38785313DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.948.617,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857848BIST