***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACY Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,01126587Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.445,44 % 0,03128544Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.791,21 % 0,07594474Fon Yönetim Ücreti78.153 % 0,55001333Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu975,68 % 0,00686649Gecelik Ters Repo Komisyonu1.281,83 % 0,00902107Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.783 % 0,01254813Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.730,77 % 0,02625585TOPLAM GİDERLER102.761,73 % 0,72320092DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.209.291,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857863BIST