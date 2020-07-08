***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri800,4 % 0,0036612Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.720,4 % 0,00786948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.634,04 % 0,05321659Fon Yönetim Ücreti280.202,99 % 1,28170847Hisse Senedi Komisyonu117.421,57 % 0,5371114Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu661,56 % 0,00302612Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu862,95 % 0,00394732Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu111.432,3 % 0,5097152Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.609,46 % 0,02108466TOPLAM GİDERLER529.345,67 % 2,42134043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.861.678,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857879BIST