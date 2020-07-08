***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,0019157Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.881,52 % 0,0058418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.954,44 % 0,05499445Fon Yönetim Ücreti404.451,77 % 0,48401423Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23,77 % 0,00002845Gecelik Ters Repo Komisyonu307,15 % 0,00036757Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu967,44 % 0,00115775Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar69.773,08 % 0,08349862Türev Araçlar Komisyonu33.720,65 % 0,04035407Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.478,97 % 0,01732723TOPLAM GİDERLER576.159,59 % 0,68949986DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.561.959,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857882BIST