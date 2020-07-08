***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACU Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00180984Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.966,08 % 0,0033534Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.767,89 % 0,05739728Fon Yönetim Ücreti490.250,33 % 0,55426836Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4,17 % 0,00000471Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu59,48 % 0,00006725Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar189.818,76 % 0,21460573Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.772,64 % 0,0155711TOPLAM GİDERLER749.240,15 % 0,84707767DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.449.994,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857885BIST