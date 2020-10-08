***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACO Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,0985487Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti786,24 % 0,03262302Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.677,68 % 0,06961104Fon Yönetim Ücreti19.738,61 % 0,81900311Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu129,42 % 0,00536995Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu439,66 % 0,01824257Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.476,91 % 0,14426548TOPLAM GİDERLER28.623,62 % 1,18766386DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.410.077,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880293BIST