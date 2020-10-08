***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00600059Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.867,31 % 0,02998226Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.942,14 % 0,08322694Fon Yönetim Ücreti162.084,65 % 0,40950011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu298,19 % 0,00075336Gecelik Ters Repo Komisyonu3.378,55 % 0,00853577Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.357,77 % 0,02364202Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.803,74 % 0,03487457TOPLAM GİDERLER236.107,45 % 0,59651562DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.581.100,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880294BIST