***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACY Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,01806314Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.595,68 % 0,05016154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.758,05 % 0,13505373Fon Yönetim Ücreti107.689,33 % 0,81900018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.324,69 % 0,01007455Gecelik Ters Repo Komisyonu1.281,83 % 0,00974859Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.511,23 % 0,02670365Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.675,52 % 0,05837396TOPLAM GİDERLER148.211,43 % 1,12717934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.148.877,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880295BIST