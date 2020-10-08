***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.187,55 % 0,00608037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.552,55 % 0,01306929Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.820,3 % 0,0810014Fon Yönetim Ücreti373.224,76 % 1,91094523Hisse Senedi Komisyonu118.839,28 % 0,60846809Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu661,56 % 0,00338725Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.432,24 % 0,0073332Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu114.062,28 % 0,58400941Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.353,39 % 0,05301031TOPLAM GİDERLER638.133,91 % 3,26730454DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.530.897,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880296BIST