***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00271605Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.242,69 % 0,00828238Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.310,5 % 0,08383421Fon Yönetim Ücreti626.667,37 % 0,71662541Hisse Senedi Komisyonu413,92 % 0,00047334Tahvil Bono Komisyonu23,77 % 0,00002718Gecelik Ters Repo Komisyonu307,15 % 0,00035124Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.490,36 % 0,0017043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar979.776,62 % 1,12042345Türev Araçlar Komisyonu52.063,92 % 0,05953769Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.994,92 % 0,02629584TOPLAM GİDERLER1.766.666,32 % 2,02027109DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.446.992,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880297BIST