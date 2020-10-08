***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACU Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.375,1 % 0,00245755Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.400,76 % 0,00455353Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.875,64 % 0,08782199Fon Yönetim Ücreti791.523,81 % 0,81900053Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4,17 % 0,00000431Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu85,72 % 0,0000887Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.212.835,37 % 2,28965109Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.442,67 % 0,03356888TOPLAM GİDERLER3.128.543,24 % 3,23714657DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.645.090,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880298BIST