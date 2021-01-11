***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACO Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,13319004Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.059,84 % 0,04409049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.250,21 % 0,09361118Fon Yönetim Ücreti26.537,86 % 1,10400379Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu183,27 % 0,00762423Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu597,32 % 0,02484916Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.139,7 % 0,17221601TOPLAM GİDERLER37.969,8 % 1,5795849DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.403.783,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899628BIST