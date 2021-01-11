***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:30
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ACZ Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,0076654
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.996,96 % 0,03830055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.606,02 % 0,15707652
Fon Yönetim Ücreti
230.553,56 % 0,55200044
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
331,79 % 0,00079438
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.378,55 % 0,00808906
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.025,61 % 0,03358067
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.020,11 % 0,01680782
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.403,34 % 0,044062
TOPLAM GİDERLER
358.517,54 % 0,85837685
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.766.916,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899636
BIST
13:461.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:467,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0649
|Açılış
|: 56,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 55,9900
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:469,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:466,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,02
|Açılış
|: 6,02
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,05
En Düşük
5,77
BIST En Aktif Hisseler13:46
|YAPRK
|88,55
|17.425.200
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.233.279
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.274.773
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.316.700
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|123,00
|1.927.645.323
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|717.079.364
|% 1,84
|
|KOZAA
|17,10
|621.419.691
|% 4,40
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,56
|1.043.110.225
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|533.227.524
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,73
|460.101.259
|% 7,48
|
|PETKM
|5,34
|592.561.869
|% 1,52
|
|TSKB
|1,84
|182.987.169
|% 0,00
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4322
|7,4381
|% 0,88
|
|Euro
|9,0448
|9,0541
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0029
|10,0531
|% 0,32
|
|Frank
|8,3189
|8,3691
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9765
|1,9864
|% 0,87
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|