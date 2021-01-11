***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,0076654Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.996,96 % 0,03830055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.606,02 % 0,15707652Fon Yönetim Ücreti230.553,56 % 0,55200044Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu331,79 % 0,00079438Gecelik Ters Repo Komisyonu3.378,55 % 0,00808906Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.025,61 % 0,03358067Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.020,11 % 0,01680782Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.403,34 % 0,044062TOPLAM GİDERLER358.517,54 % 0,85837685DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.766.916,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899636BIST