***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACY Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,0253398Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.890,88 % 0,07036892Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.866,37 % 0,28387267Fon Yönetim Ücreti139.486,88 % 1,10400112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.595,8 % 0,01263033Gecelik Ters Repo Komisyonu1.281,83 % 0,01014534Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.386,6 % 0,04263349Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.816,97 % 0,07769868TOPLAM GİDERLER205.526,93 % 1,62669034DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.634.668,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899645BIST