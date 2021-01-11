***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.600,8 % 0,00862643Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.440,8 % 0,01854187Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.271,36 % 0,10923882Fon Yönetim Ücreti478.015,75 % 2,57594346Hisse Senedi Komisyonu129.292,94 % 0,69673709Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu661,56 % 0,00356503Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.645,13 % 0,00886532Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu121.028,34 % 0,6522006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.879,61 % 0,0747948TOPLAM GİDERLER769.836,29 % 4,14851343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.556.919,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899651BIST