***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:47
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ACC Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.600,8 % 0,00862643
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.440,8 % 0,01854187
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.271,36 % 0,10923882
Fon Yönetim Ücreti
478.015,75 % 2,57594346
Hisse Senedi Komisyonu
129.292,94 % 0,69673709
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
661,56 % 0,00356503
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.645,13 % 0,00886532
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
121.028,34 % 0,6522006
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.879,61 % 0,0747948
TOPLAM GİDERLER
769.836,29 % 4,14851343
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.556.919,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899651
BIST
12:431.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.554
En Düşük
1.537
12:437,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0778
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:439,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:43442,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,82
|Açılış
|: 442,94
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:41
|FORMT
|5,39
|18.544.539
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|58.661.597
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.127.760
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.507.946
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,70
|1.258.159.101
|% 6,47
|
|EKGYO
|2,55
|969.910.270
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|605.612.646
|% 1,90
|
|PETKM
|5,33
|528.340.230
|% 1,33
|
|ASELS
|19,21
|493.217.799
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,55
|969.910.270
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|488.491.319
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,77
|370.080.357
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|528.340.230
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|175.168.602
|% 0,54
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4400
|7,4465
|% 0,99
|
|Euro
|9,0561
|9,0616
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0218
|10,0721
|% 0,51
|
|Frank
|8,3407
|8,3910
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9783
|1,9882
|% 0,96
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,41
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-27,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-19,10
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,24
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,62
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,68
|