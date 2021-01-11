***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 13:00
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ACN Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00349237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.763,04 % 0,01064974
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.124,73 % 0,12994383
Fon Yönetim Ücreti
885.571,88 % 0,96600098
Hisse Senedi Komisyonu
575,68 % 0,00062796
Tahvil Bono Komisyonu
23,77 % 0,00002593
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.285,07 % 0,01012836
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
38.961,5 % 0,04250005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.363.189,49 % 2,57781825
Türev Araçlar Komisyonu
100.041,72 % 0,10912767
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.996,61 % 0,0403567
TOPLAM GİDERLER
3.566.735,09 % 3,89067184
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.674.015,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899665
BIST
12:471.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,57
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.554
En Düşük
1.537
12:477,4547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0815
|Açılış
|: 7,4470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:479,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0424
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:47442,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,33
|Açılış
|: 442,45
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TURGG
|146,30
|58.823.113
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|18.780.265
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.133.782
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.507.946
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,50
|1.308.472.212
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,55
|991.796.045
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|612.824.449
|% 1,90
|
|PETKM
|5,34
|529.079.180
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,64
|504.294.384
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|991.796.045
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|504.294.384
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|375.742.451
|% 9,45
|
|PETKM
|5,34
|529.079.180
|% 1,52
|
|TSKB
|1,85
|175.594.321
|% 0,54
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4487
|7,4514
|% 1,06
|
|Euro
|9,0601
|9,0660
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0230
|10,0732
|% 0,52
|
|Frank
|8,3454
|8,3957
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9792
|1,9891
|% 1,01
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,41
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-27,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-19,10
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,24
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,62
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,68
|