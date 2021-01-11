***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00349237Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.763,04 % 0,01064974Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.124,73 % 0,12994383Fon Yönetim Ücreti885.571,88 % 0,96600098Hisse Senedi Komisyonu575,68 % 0,00062796Tahvil Bono Komisyonu23,77 % 0,00002593Gecelik Ters Repo Komisyonu9.285,07 % 0,01012836Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu38.961,5 % 0,04250005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.363.189,49 % 2,57781825Türev Araçlar Komisyonu100.041,72 % 0,10912767Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.996,61 % 0,0403567TOPLAM GİDERLER3.566.735,09 % 3,89067184DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.674.015,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899665BIST