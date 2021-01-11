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***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 13:05



***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

ACU  Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00309031
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.932,16 % 0,00572596
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
140.106,94 % 0,13523691
Fon Yönetim Ücreti
1.143.757,47 % 1,10400117
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4,17 % 0,00000403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
146,21 % 0,00014113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.500.261,76 % 2,41335421
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.470,23 % 0,03906351
TOPLAM GİDERLER
3.833.880,54 % 3,70061722
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.601.110,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899670


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FORMT 5,39 18.931.870 % 10,00  
TURGG 146,30 59.109.422 % 10,00  
YAPRK 88,55 17.140.866 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
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12:56 Alış Satış %  
Dolar 7,4532 7,4610 % 1,19  
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Sterlin 10,0151 10,0653 % 0,45  
Frank 8,3326 8,3828 % 0,44  
Riyal 1,9775 1,9874 % 0,92  
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12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 0,62  
Altın Gr. 442 442 3,87  
Cumhuriyet 2.940 2.984 -29,00  
Tam 2.924 2.997 -26,17  
Yarım 1.413 1.450 -12,66  
Çeyrek 709 725 -6,33  
Gümüş.Ons 25,04 25,08 -0,24  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 -0,01  
B. Petrol 55,15 55,15 -0,84  
Seans Raporu 12:56
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