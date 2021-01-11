***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACU Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.201,6 % 0,00309031Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.932,16 % 0,00572596Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri140.106,94 % 0,13523691Fon Yönetim Ücreti1.143.757,47 % 1,10400117Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4,17 % 0,00000403Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu146,21 % 0,00014113Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.500.261,76 % 2,41335421Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.470,23 % 0,03906351TOPLAM GİDERLER3.833.880,54 % 3,70061722DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.601.110,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899670BIST