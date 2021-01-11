***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 13:05
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ACU Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00309031
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.932,16 % 0,00572596
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
140.106,94 % 0,13523691
Fon Yönetim Ücreti
1.143.757,47 % 1,10400117
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4,17 % 0,00000403
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
146,21 % 0,00014113
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.500.261,76 % 2,41335421
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.470,23 % 0,03906351
TOPLAM GİDERLER
3.833.880,54 % 3,70061722
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.601.110,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899670
BIST
12:581.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,20
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
12:587,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0837
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:589,0789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:58442,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,65
|Açılış
|: 442,42
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:56
|KONYA
|1.324,40
|42.599.329
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|18.931.870
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.109.422
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,70
|1.369.781.149
|% 6,47
|
|EKGYO
|2,57
|1.013.171.123
|% 1,18
|
|TCELL
|17,17
|640.740.673
|% 1,90
|
|PETKM
|5,33
|531.885.225
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|507.151.716
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,57
|1.013.171.123
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,64
|507.151.716
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|383.611.206
|% 9,45
|
|PETKM
|5,33
|531.885.225
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|176.661.764
|% 0,54
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4532
|7,4610
|% 1,19
|
|Euro
|9,0650
|9,0740
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0151
|10,0653
|% 0,45
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% 0,92
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.924
|2.997
|-26,17
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,66
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,15
|55,15
|-0,84
|