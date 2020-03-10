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***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.03.2020 20:34
GÜNCEL HABERLER



***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek Fon portföy dağılımı belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı değiştirilerek portföyün vade ve faiz yapısı değişken/sabit faizli/iskontolu borçlanma araçları seçimi ile aktif bir şekilde yönetilir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826592


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