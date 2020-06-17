***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2020 21:29
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20' sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851728
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,15
|Açılış
|: 380,15
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5551
|8,5980
|% -0,35
|
|Frank
|7,1786
|7,2219
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8177
|1,8269
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|2,07
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.538
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.236
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,56
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|-0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 750, 157 adet işlem
-
17:58DAGI
Yüzde 9.91 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 388 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KCHOL, ASELS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 83 kaybederek (% -0.12 ) 102, 972
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, EGCEY, EGCYO, EGCYH, UZERB, ARTI