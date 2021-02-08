***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 11:25
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Aygül 10 SPK Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 04.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
Alkım Biket 04.02.2021 Portföy Yöneticisi 22 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908109
BIST
11:481.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:487,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:488,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:48411,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 411,83
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:48
|YKGYO
|5,94
|10.469.371
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.432.504
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.508.923
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,76
|128.641.516
|% -8,38
|
|IDEAS
|22,00
|8.371.124
|% -7,56
|
|KOZAL
|131,00
|1.045.728.330
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,00
|620.027.539
|% -0,50
|
|ODAS
|4,26
|543.156.142
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|465.465.028
|% 0,10
|
|ISFIN
|4,33
|402.114.276
|% 4,34
|
|DOHOL
|4,00
|620.027.539
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,49
|322.862.235
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|543.156.142
|% 3,15
|
|ISFIN
|4,33
|402.114.276
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,75
|237.376.827
|% 3,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0705
|7,0732
|% 0,24
|
|Euro
|8,5112
|8,5169
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6731
|9,7216
|% 0,08
|
|Frank
|7,8270
|7,8741
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8807
|1,8901
|% 0,28
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,59
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,94
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,04
|
|B. Petrol
|60,16
|60,16
|0,60
|
Seans Raporu
11:48
daha fazla
-
12:00ISKPL
Yüzde 6.32 oranında artışla 33.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 296, 886 adet işlem
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11:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 9, 224.00 milyon TL de
-
11:59ANELE
Yüzde 4.69 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 707, 498 adet işlem
-
11:57OZBAL
Yüzde 6.23 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 686, 269 adet işlem
-
11:56ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 012, 115 adet işlem