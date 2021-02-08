Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.02.2021 11:25



***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Aygül 10 SPK Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 04.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
Alkım Biket 04.02.2021 Portföy Yöneticisi 22 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908109


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:481.534
Değişim :  0,47% |  7,23
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.542 En Düşük
1.531
BIST En Aktif Hisseler11:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKGYO 5,94 10.469.371 % 10,00  
ALMAD 3,31 7.483.496 % 9,97  
HATEK 26,28 33.432.504 % 9,96  
KRTEK 12,59 9.508.923 % 9,96  
TGSAS 37,98 13.362.305 % 9,96  
daha fazla
11:48 Alış Satış %  
Dolar 7,0705 7,0732 % 0,24  
Euro 8,5112 8,5169 % 0,08  
Sterlin 9,6731 9,7216 % 0,08  
Frank 7,8270 7,8741 % 0,14  
Riyal 1,8807 1,8901 % 0,28  
daha fazla
11:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -2,59  
Altın Gr. 411 411 0,08  
Cumhuriyet 2.708 2.749 -36,00  
Tam 2.694 2.763 -29,94  
Yarım 1.302 1.336 -14,48  
Çeyrek 653 668 -7,24  
Gümüş.Ons 26,92 26,94 0,09  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,04  
B. Petrol 60,16 60,16 0,60  
Seans Raporu 11:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru