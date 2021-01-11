***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 14:14
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,67
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,008927
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,008927
Varsa İade Tutarı (TL)
148560,2
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
148560,2
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
410754,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 53,36
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 62,09
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 35
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 32,84
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,63
d) Diğer Giderler (%)
% 2,43
Açıklamalar
2020 4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899808
BIST
15:471.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:477,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:479,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:47441,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,09
|Açılış
|: 441,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:45
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.089.156
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.630.511
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.417.890
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.652.356.025
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|851.689.351
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,15
|776.801.236
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|520.045.491
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|439.560.036
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|679.214.426
|% 0,95
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4409
|7,4437
|% 0,96
|
|Euro
|9,0550
|9,0643
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,0002
|10,0503
|% 0,30
|
|Frank
|8,3244
|8,3746
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% 0,90
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|