***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş ile Birleşmesi Hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859584BIST