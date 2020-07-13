***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş ile Birleşmesine İlişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859592BIST