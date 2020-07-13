***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.07.2020 20:34
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş ile Birleşmesine İlişkin Tasarruf Sahiplerine Duyuru.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859593
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8184
En Düşük
7,7554
18:05397,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,85
|Açılış
|: 397,81
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5887
|8,6318
|% -0,53
|
|Frank
|7,2584
|7,3021
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|5,47
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.607
|2,50
|
|Tam
|2.665
|2.675
|2,70
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|1,30
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|0,08
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,99
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de