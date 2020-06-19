***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.06.2020 11:33
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851978
BIST
12:06113.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 985,31
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:066,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:067,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:06381,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,53
|Açılış
|: 381,43
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,61
|1.115.328.540
|% 8,50
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|DAGI
|5,66
|26.446.561
|% 8,02
|
|GLRYH
|13,97
|2.563.327
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.932.313
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|25.875.108
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,09
|1.932.024.859
|% 1,64
|
|TCELL
|17,61
|1.115.328.540
|% 8,50
|
|ASELS
|32,42
|474.293.455
|% -0,55
|
|GARAN
|8,19
|473.796.026
|% 0,74
|
|TKFEN
|17,24
|417.459.652
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,09
|1.932.024.859
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,87
|278.977.137
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|163.625.240
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,97
|212.221.712
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|349.578.064
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4876
|8,5301
|% -0,05
|
|Frank
|7,1819
|7,2252
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|7,13
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.494
|7,40
|
|Tam
|2.545
|2.559
|7,50
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,70
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|1,19
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