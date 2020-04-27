***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
27.04.2020 15:56
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Fon Kredi Kullanım Bildirimi
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 11.588 TL % 0 24/04/2020 27/04/2020 _
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840345
BIST
15:57101.231
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 2.472,33
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.326
En Düşük
100.086
15:576,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
15:577,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5870
En Düşük
7,5263
15:57386,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,57
|Açılış
|: 386,11
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.522.042
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.721.432
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.522
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.982.290
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|88.314
|% -7,07
|
|THYAO
|10,80
|1.058.394.548
|% 5,16
|
|GARAN
|8,37
|787.435.411
|% 3,08
|
|ASELS
|27,52
|637.406.855
|% 3,15
|
|ECILC
|4,95
|381.764.586
|% 2,70
|
|MGROS
|29,48
|378.434.970
|% 2,65
|
|THYAO
|10,80
|1.058.394.548
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,08
|105.808.405
|% 2,86
|
|GARAN
|8,37
|787.435.411
|% 3,08
|
|YKBNK
|2,10
|194.992.594
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,29
|301.168.549
|% 6,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6592
|8,7026
|% 1,00
|
|Frank
|7,1498
|7,1929
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,60
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.531
|-6,20
|
|Tam
|2.538
|2.593
|-10,30
|
|Yarım
|1.237
|1.267
|-3,20
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,26
|23,26
|-1,55
|