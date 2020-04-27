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***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

27.04.2020 15:56
GÜNCEL HABERLER



***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Fon Kredi Kullanım Bildirimi
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 11.588 TL % 0 24/04/2020 27/04/2020 _



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840345


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 7,15 155.522.042 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.721.432 % 10,00  
RTALB 16,83 8.348.522 % 10,00  
BANVT 24,20 19.982.290 % 10,00  
HALKS 4,18 301.202 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6592 8,7026 % 1,00  
Frank 7,1498 7,1929 % 0,44  
Riyal 1,8530 1,8623 % 0,49  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 -7,60  
Altın Gr. 386 386 -0,57  
Cumhuriyet 2.473 2.531 -6,20  
Tam 2.538 2.593 -10,30  
Yarım 1.237 1.267 -3,20  
Çeyrek 620 634 -1,60  
Gümüş.Ons 15,24 15,28 0,04  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 23,26 23,26 -1,55  
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