GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

13.05.2020 17:41
GÜNCEL HABERLER


Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.800.000 TL % 12 13/05/2020 14/05/2020 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844754


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00100.241
Değişim :  0,63% |  625,23
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  99.616  
En Yüksek
100.865 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERAS 4,62 33.507.315 % 10,00  
DENGE 1,87 1.384.873 % 10,00  
AYES 3,19 46.086 % 10,00  
IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 907.803 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5140 8,5567 % -0,45  
Frank 7,1656 7,2088 % -0,33  
Riyal 1,8520 1,8612 % -0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 12,09  
Altın Gr. 384 384 1,19  
Cumhuriyet 2.473 2.516 5,20  
Tam 2.545 2.581 5,30  
Yarım 1.242 1.262 2,50  
Çeyrek 621 631 1,30  
Gümüş.Ons 15,52 15,55 0,09  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 0,01  
B. Petrol 29,60 29,60 -0,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru