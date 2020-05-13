***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
13.05.2020 17:41
Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1.800.000 TL % 12 13/05/2020 14/05/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844754
BIST
18:00100.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 625,23
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:006,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:007,5719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
18:00384,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,36
|Açılış
|: 384,36
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|33.507.315
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.384.873
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|907.803
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|39.925
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.998.766
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.324.732
|% -9,98
|
|GEDIK
|18,75
|14.175.590
|% -9,68
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,72
|1.872.396.957
|% 4,74
|
|GARAN
|7,89
|636.956.737
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,44
|617.387.266
|% 2,09
|
|THYAO
|10,65
|595.692.658
|% 0,09
|
|ISFIN
|3,88
|566.315.910
|% 4,02
|
|KRDMD
|2,44
|617.387.266
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,28
|216.521.788
|% -2,29
|
|YKBNK
|2,18
|325.107.166
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,88
|566.315.910
|% 4,02
|
|ODAS
|1,86
|221.519.999
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5140
|8,5567
|% -0,45
|
|Frank
|7,1656
|7,2088
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8520
|1,8612
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|12,09
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|5,20
|
|Tam
|2.545
|2.581
|5,30
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,60
|29,60
|-0,38
|
Seans Raporu
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17:57ECZYT
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 746 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 608, 11 artarak (% 0.65 ) 93, 577
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, SODSN, EGCYH, SAFKR, TACTR, TKURU, IZTAR, KERVN, AYES, EMNIS