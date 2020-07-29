***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 17:52
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACO Fon Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863534
BIST
17:431.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -22,02
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:436,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0410
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:438,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1093
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2448
En Düşük
8,1145
17:43438,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,53
|Açılış
|: 438,40
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|70.214.898
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.579.566
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.512.209
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.915.274
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|44.754.816
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|17.092.360
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|16.741.705
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|ASELS
|35,24
|2.160.102.367
|% -3,40
|
|GUSGR
|6,31
|1.779.597.812
|% 5,87
|
|GARAN
|7,12
|1.396.352.412
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,18
|1.220.203.871
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,98
|791.983.719
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,18
|1.220.203.871
|% -1,80
|
|GUSGR
|6,31
|1.779.597.812
|% 5,87
|
|IHLAS
|0,89
|242.921.641
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,98
|791.983.719
|% -1,65
|
|TSKB
|1,14
|300.307.929
|% -2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0287
|9,0740
|% 1,03
|
|Frank
|7,5965
|7,6422
|% 1,00
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-3,14
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.908
|12,20
|
|Tam
|2.955
|2.997
|19,20
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|5,00
|
|Çeyrek
|719
|729
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|0,40
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