***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2020 18:08
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACY Fon Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863555
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0622
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05439,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,03
|Açılış
|: 439,52
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|55.804.680
|% 9,99
|
|TKURU
|49,12
|1.475.123
|% 9,99
|
|KSTUR
|89,85
|97.128
|% 9,98
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|EGCEY
|0,97
|490.287
|% -4,90
|
|PEKGY
|10,14
|11.027.274
|% -4,88
|
|CEOEM
|4,55
|27.606.707
|% -4,01
|
|MAVI
|41,50
|14.467.319
|% -3,31
|
|YKSLN
|15,72
|139.726.012
|% -2,60
|
|OYAKC
|8,34
|121.372.858
|% 1,71
|
|ARDYZ
|29,44
|27.691.217
|% -0,27
|
|CEOEM
|4,55
|27.606.707
|% -4,01
|
|SMART
|7,79
|23.611.154
|% -2,50
|
|OYAKC
|8,34
|121.372.858
|% 1,71
|
|BAYRK
|6,66
|4.247.578
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0455
|9,0909
|% 1,22
|
|Frank
|7,6168
|7,6627
|% 1,28
|
|Riyal
|1,8590
|1,8683
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.917
|21,60
|
|Tam
|2.964
|3.007
|28,90
|
|Yarım
|1.439
|1.463
|9,70
|
|Çeyrek
|722
|734
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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