***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 14:58
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACO Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu 2020/12 (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906042
BIST
15:181.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,72
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:187,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0404
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:188,8601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:18436,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,68
|Açılış
|: 436,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:18
|PKENT
|1.524,60
|21.854.023
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|556.115
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.090.170
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.326.739
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,04
|6.630.026
|% -8,09
|
|PARSN
|28,96
|167.743.737
|% -7,24
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,25
|1.903.000.991
|% 4,56
|
|GARAN
|9,35
|1.405.452.246
|% -0,43
|
|KOZAL
|116,80
|980.170.511
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,86
|956.117.597
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|916.467.483
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,34
|838.787.457
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|956.117.597
|% 3,76
|
|KARSN
|5,18
|916.467.483
|% 3,81
|
|GARAN
|9,35
|1.405.452.246
|% -0,43
|
|ODAS
|3,82
|571.784.117
|% -0,52
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2913
|7,2938
|% -0,55
|
|Euro
|8,8547
|8,8601
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9640
|10,0139
|% -0,78
|
|Frank
|8,1676
|8,2168
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9357
|1,9454
|% -0,71
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|21,98
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.872
|2.945
|-37,10
|
|Yarım
|1.388
|1.424
|-17,95
|
|Çeyrek
|696
|712
|-8,97
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|
Seans Raporu
15:18
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