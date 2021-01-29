***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:00
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACY Actus Portföy 2020 yatırım Dönemli Değişken Fon 2020/12 (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906045
BIST
15:151.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -13,24
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:157,2871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:158,8537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0502
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:15436,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,87
|Açılış
|: 436,45
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:13
|ISKPL
|19,48
|549.609
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|23.082.802
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.318.850
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|CASA
|140,00
|1.987.356
|% -5,91
|
|UMPAS
|2,55
|132.969
|% -5,56
|
|NIBAS
|42,00
|14.722.448
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,33
|821.600.730
|% -1,69
|
|ODAS
|3,81
|564.815.942
|% -0,78
|
|IHLGM
|1,42
|207.606.739
|% 2,16
|
|ESEN
|29,24
|178.589.315
|% 4,50
|
|KONTR
|58,60
|165.516.821
|% 9,94
|
|ODAS
|3,81
|564.815.942
|% -0,78
|
|IHLGM
|1,42
|207.606.739
|% 2,16
|
|HLGYO
|3,97
|157.895.956
|% 1,28
|
|TURSG
|7,31
|114.598.702
|% 0,41
|
|FADE
|8,34
|119.970.588
|% 9,88
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2854
|7,2883
|% -0,63
|
|Euro
|8,8505
|8,8541
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,9697
|10,0196
|% -0,72
|
|Frank
|8,1710
|8,2203
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% -0,66
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|21,16
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.929
|-35,00
|
|Tam
|2.874
|2.947
|-35,13
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-16,99
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,50
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,15
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,45
|