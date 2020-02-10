***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:31
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817965
BIST
16:53117.475
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -3.540,04
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:536,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:536,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:53304,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,60
|Açılış
|: 304,35
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.161.162
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.484.849
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,69
|50.491.367
|% 10,11
|
|DESA
|5,53
|45.989.078
|% 7,59
|
|KRTEK
|3,88
|11.763.515
|% 7,18
|
|DOKTA
|46,42
|61.566.809
|% -14,75
|
|LINK
|28,50
|3.632.248
|% -14,41
|
|GYHOL
|25,34
|9.539.011
|% -13,22
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|150.568
|% -11,04
|
|THYAO
|13,96
|1.856.898.358
|% -3,52
|
|TSPOR
|3,39
|841.046.010
|% 6,94
|
|PETKM
|3,96
|588.039.376
|% -3,65
|
|ASELS
|23,76
|532.359.173
|% -2,86
|
|KRDMD
|2,79
|513.284.770
|% -4,78
|
|IHLGM
|1,22
|379.422.860
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,39
|841.046.010
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,62
|369.690.040
|% -3,57
|
|KRDMD
|2,79
|513.284.770
|% -4,78
|
|ODAS
|2,10
|380.184.971
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7586
|7,7975
|% 0,38
|
|Frank
|6,1316
|6,1685
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6000
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,04
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|5,39
|
|Yarım
|969
|994
|2,61
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-0,40
|
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