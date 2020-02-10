***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 14:43
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817980
BIST
15:53118.165
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -2.849,74
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.097
15:536,0180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:536,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
15:53304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,55
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|35.283.873
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|4.326.245
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,61
|633.083.026
|% 13,88
|
|DESA
|5,73
|38.760.458
|% 11,48
|
|BOSSA
|9,75
|41.310.735
|% 10,80
|
|DOKTA
|46,80
|55.213.248
|% -14,05
|
|GYHOL
|25,28
|7.157.695
|% -13,42
|
|LINK
|29,52
|2.777.714
|% -11,35
|
|DURDO
|19,78
|1.583.272
|% -10,09
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|THYAO
|14,18
|1.400.844.397
|% -2,00
|
|TSPOR
|3,61
|633.083.026
|% 13,88
|
|SASA
|9,37
|360.245.622
|% 1,63
|
|PETKM
|4,03
|354.944.664
|% -1,95
|
|KRDMD
|2,84
|337.087.838
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,26
|262.466.411
|% 2,44
|
|TSPOR
|3,61
|633.083.026
|% 13,88
|
|EKGYO
|1,67
|271.932.804
|% -0,60
|
|MNDRS
|1,57
|208.832.557
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,84
|337.087.838
|% -3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7623
|7,8012
|% 0,43
|
|Frank
|6,1350
|6,1720
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,68
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,57
|
|Yarım
|969
|994
|2,21
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,40
|54,40
|-0,05
|