PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|BRKSN
|3,91
|39.566.109
|% 10,45
|DEVA
|10,35
|94.121.634
|% 7,48
|KAREL
|14,81
|19.711.780
|% 5,41
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9952
|8,0353
|% 1,08
|Frank
|6,5391
|6,5785
|% 1,25
|Riyal
|1,6217
|1,6299
|% 0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-8,81
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,13
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|Tam
|2.159
|2.212
|2,46
|Yarım
|1.043
|1.070
|1,19
|Çeyrek
|523
|535
|0,59
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|-0,47
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|B. Petrol
|36,59
|36,59
|-8,68
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-3, 39 değişimle 105883 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-3, 44 değişimle 105826 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan