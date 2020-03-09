***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:09
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825325
BIST
13:23105.717
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -3.883,71
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:236,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0225
|Açılış
|: 6,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:236,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0870
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:23330,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,34
|Açılış
|: 330,06
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,95
|42.278.634
|% 11,58
|
|DEVA
|10,31
|97.922.908
|% 7,06
|
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|
|SELEC
|6,66
|9.524.848
|% 4,06
|
|OYAYO
|6,61
|6.249.317
|% -14,93
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|GARFA
|4,27
|4.260.645
|% -8,57
|
|EGCYO
|0,33
|37.867
|% -8,33
|
|TGSAS
|4,96
|1.568.009
|% -8,32
|
|THYAO
|10,90
|537.208.201
|% -2,15
|
|GARAN
|9,63
|182.611.838
|% -3,99
|
|TUPRS
|93,30
|139.925.637
|% -1,53
|
|PETKM
|3,46
|134.574.198
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,33
|129.879.399
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,33
|87.255.561
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,33
|129.879.399
|% -4,12
|
|ODAS
|2,00
|100.698.853
|% -3,38
|
|THYAO
|10,90
|537.208.201
|% -2,15
|
|KARSN
|1,82
|82.952.431
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9897
|8,0298
|% 1,01
|
|Frank
|6,5554
|6,5949
|% 1,51
|
|Riyal
|1,6231
|1,6312
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,75
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|2,09
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|1,02
|
|Çeyrek
|523
|535
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-8,99
|