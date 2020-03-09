PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|BRKSN
|3,96
|41.758.022
|% 11,86
|DEVA
|10,27
|97.082.300
|% 6,65
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|ARMDA
|23,28
|4.854.451
|% 4,39
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9886
|8,0287
|% 0,99
|Frank
|6,5516
|6,5910
|% 1,45
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|5,12
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,34
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|Tam
|2.159
|2.213
|2,92
|Yarım
|1.044
|1.070
|1,42
|Çeyrek
|523
|535
|0,70
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,33
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|B. Petrol
|35,94
|35,94
|-9,33
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-3, 39 değişimle 105883 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-3, 44 değişimle 105826 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan