***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:19
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825328
BIST
13:34105.546
En Yüksek
|Değişim
|: -3,70%
|| -4.054,17
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:346,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:346,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0891
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:34329,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,92
|Açılış
|: 329,59
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|44.499.389
|% 12,99
|
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|DEVA
|10,24
|98.846.747
|% 6,33
|
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|
|SELEC
|6,69
|9.897.827
|% 4,53
|
|OYAYO
|6,61
|6.294.926
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,48
|9.958.332
|% -10,04
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|TGSAS
|4,94
|1.581.930
|% -8,69
|
|UTPYA
|4,61
|3.455.046
|% -8,35
|
|THYAO
|10,88
|546.610.284
|% -2,33
|
|ASELS
|28,72
|331.550.069
|% -3,75
|
|GARAN
|9,62
|184.577.763
|% -4,09
|
|TUPRS
|93,10
|148.503.651
|% -1,74
|
|PETKM
|3,45
|136.575.303
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,33
|87.607.620
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,33
|134.550.983
|% -4,12
|
|THYAO
|10,88
|546.610.284
|% -2,33
|
|ODAS
|1,99
|100.922.270
|% -3,86
|
|KARSN
|1,82
|83.121.933
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9754
|8,0154
|% 0,83
|
|Frank
|6,5602
|6,5997
|% 1,58
|
|Riyal
|1,6226
|1,6307
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,04
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|7,00
|
|Tam
|2.172
|2.227
|16,67
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,07
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,03
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|-9,64
|