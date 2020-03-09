***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:05
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şubat 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825324
BIST
14:37105.241
En Yüksek
|Değişim
|: -3,98%
|| -4.359,91
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:376,1181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:376,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1058
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:37330,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,76
|Açılış
|: 330,48
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,06
|60.818.420
|% 14,69
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,46
|7.277.180
|% 9,69
|
|OZBAL
|2,26
|25.646.365
|% 5,12
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.490.179
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,43
|12.505.684
|% -11,04
|
|UTPYA
|4,54
|4.008.361
|% -9,74
|
|VAKKO
|5,45
|34.266.385
|% -9,62
|
|BURCE
|7,13
|5.204.192
|% -9,52
|
|THYAO
|10,82
|599.964.937
|% -2,87
|
|ASELS
|28,38
|405.072.760
|% -4,89
|
|GARAN
|9,60
|196.362.585
|% -4,29
|
|TUPRS
|93,45
|167.746.542
|% -1,37
|
|YKBNK
|2,33
|148.880.493
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,31
|99.356.419
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,33
|148.880.493
|% -4,12
|
|ODAS
|2,00
|112.963.612
|% -3,38
|
|THYAO
|10,82
|599.964.937
|% -2,87
|
|KARSN
|1,80
|91.277.692
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9686
|8,0085
|% 0,74
|
|Frank
|6,5723
|6,6119
|% 1,77
|
|Riyal
|1,6248
|1,6330
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,97
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.175
|2.230
|19,59
|
|Yarım
|1.051
|1.079
|9,48
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|-9,66
|