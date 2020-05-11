PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|DEVA
|15,84
|10.183.473
|% 10,00
|DAGI
|2,97
|8.608.448
|% 10,00
|DAGHL
|3,74
|8.676.937
|% 10,00
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6906
|8,7342
|% -0,83
|Frank
|7,2530
|7,2967
|% -0,20
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,47
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,32
|Cumhuriyet
|2.499
|2.549
|-19,90
|Tam
|2.573
|2.615
|-20,40
|Yarım
|1.255
|1.278
|-10,00
|Çeyrek
|626
|639
|-5,00
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|B. Petrol
|31,16
|31,16
|0,19
Seans Raporu
- 15:30USAK Yüzde 9.68 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 804, 369 adet işlem
- 15:28XU100 Endeks 98, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 231.00 milyon TL de
- 15:28MEGAP Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 846 adet işlem
- 15:28MEGAP Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 846 adet işlem
- 15:26KERVN Yüzde 8.89 oranında artışla 0.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 030, 643 adet işlem