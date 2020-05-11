***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 16:30
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844116
BIST
17:5197.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 89,14
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:517,0758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:517,6641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:51386,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,66
|Açılış
|: 386,36
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|346.730.414
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.394.240
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.508.469
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.667.369
|% 10,00
|
|KRDMB
|2,45
|74.908.426
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.793.711
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,80
|16.615.478
|% -9,09
|
|SEYKM
|11,76
|60.071.336
|% -8,20
|
|QNBFL
|108,60
|28.786.291
|% -6,54
|
|GARAN
|7,77
|690.631.440
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,35
|590.271.203
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.066.151
|% 9,86
|
|MGROS
|31,36
|540.423.682
|% 5,73
|
|ECILC
|4,93
|500.494.569
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|346.730.414
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|590.271.203
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|105.577.947
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.066.151
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|287.392.150
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7144
|8,7581
|% -0,56
|
|Frank
|7,2431
|7,2868
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8780
|1,8875
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-5,31
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.541
|-28,40
|
|Tam
|2.560
|2.607
|-29,20
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,30
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|-0,56
|