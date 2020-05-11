***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 16:36
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844132
BIST
17:5197.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 89,14
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:517,0758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:517,6641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:51386,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,66
|Açılış
|: 386,36
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|346.581.052
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.496.037
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.394.081
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.667.369
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.755.806
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|74.868.040
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,81
|16.472.679
|% -8,77
|
|SEYKM
|11,79
|59.889.698
|% -7,96
|
|QNBFL
|108,60
|28.689.490
|% -6,54
|
|GARAN
|7,76
|677.836.659
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|584.827.279
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.056.674
|% 9,86
|
|MGROS
|31,24
|537.513.291
|% 5,33
|
|ECILC
|4,93
|500.459.132
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|346.581.052
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|584.827.279
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|105.287.971
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.056.674
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|284.715.071
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7162
|8,7599
|% -0,54
|
|Frank
|7,2441
|7,2878
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-4,12
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-29,00
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-29,80
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-14,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,68
|30,68
|-0,29
|