***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:29
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849857
BIST
16:11110.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 690,51
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:116,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
16:117,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:11368,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,11
|Açılış
|: 368,95
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.589.122
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.850.406
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,45
|87.428.874
|% -9,21
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|901.424
|% -4,69
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|564.130.456
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|451.228.657
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|688.583.891
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.885.762
|% 5,16
|
|GARAN
|8,35
|1.006.088.169
|% 0,72
|
|PETKM
|3,85
|424.465.397
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,36
|128.090.895
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5840
|8,6270
|% 0,46
|
|Frank
|7,0550
|7,0975
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8044
|1,8134
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|5,28
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.492
|2,00
|
|Tam
|2.463
|2.491
|-28,00
|
|Yarım
|1.202
|1.216
|-13,70
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,59
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,46
|