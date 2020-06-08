***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 14:43
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849858
BIST
15:58110.633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 610,74
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:586,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,8090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7944
En Düşük
6,7485
15:587,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6867
En Düşük
7,6183
15:58369,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,74
|Açılış
|: 369,54
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.572.465
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.585
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.844.103
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.849
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,46
|85.510.020
|% -8,95
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,17
|868.127
|% -4,77
|
|GARAN
|8,33
|984.393.107
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,76
|684.758.415
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|557.950.189
|% 0,47
|
|GSRAY
|3,67
|474.235.279
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|447.107.676
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|684.758.415
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|474.235.279
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|984.393.107
|% 0,48
|
|PETKM
|3,83
|372.781.969
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,35
|124.168.545
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5804
|8,6234
|% 0,42
|
|Frank
|7,0491
|7,0915
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|6,44
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,90
|
|Tam
|2.466
|2.494
|-24,30
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,80
|
|Çeyrek
|602
|609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|-0,54
|