***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 15:26
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849867
BIST
15:11110.767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 744,89
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:116,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7883
En Düşük
6,7485
15:117,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:11369,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,74
|Açılış
|: 369,54
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.458.179
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.283.663
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.349
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.822.493
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.691.491
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,50
|79.700.667
|% -7,89
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,36
|901.285.500
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|665.913.740
|% 7,32
|
|THYAO
|12,81
|508.490.069
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,66
|459.332.994
|% 4,87
|
|ASELS
|32,06
|428.563.553
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|665.913.740
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,66
|459.332.994
|% 4,87
|
|GARAN
|8,36
|901.285.500
|% 0,84
|
|PETKM
|3,83
|348.999.091
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,34
|119.763.146
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5694
|8,6124
|% 0,29
|
|Frank
|7,0256
|7,0679
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,18
|
|Altın Gr.
|369
|370
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,60
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-24,00
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,10
|