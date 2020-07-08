***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 16:55
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2020 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857124
BIST
16:42119.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 218,97
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
16:426,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
16:427,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7827
En Düşük
7,7149
16:42400,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,32
|Açılış
|: 400,29
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.252.409
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.430.542
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.792
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.281.107
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.083.492
|% -9,92
|
|SONME
|8,58
|19.679.627
|% -7,24
|
|FENER
|12,93
|90.529.686
|% -6,17
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|TEKTU
|1,97
|186.421.503
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,29
|2.150.921.734
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.550.822.354
|% 3,13
|
|SISE
|6,54
|1.493.387.681
|% 0,77
|
|GARAN
|8,17
|1.186.748.997
|% -1,80
|
|PETKM
|4,39
|1.085.308.250
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,29
|2.150.921.734
|% 2,23
|
|KRDMD
|3,29
|1.550.822.354
|% 3,13
|
|PETKM
|4,39
|1.085.308.250
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,89
|443.514.580
|% 0,53
|
|SISE
|6,54
|1.493.387.681
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6008
|8,6439
|% 0,26
|
|Frank
|7,2766
|7,3204
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,22
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,60
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.609
|24,60
|
|Tam
|2.665
|2.677
|25,30
|
|Yarım
|1.295
|1.309
|12,40
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|0,07
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:53KUYAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 287, 402 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 02 kaybederek (% -0.01 ) 135, 746
-
16:52
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, KRDMD, SISE
-
16:52XU100
Endeks 119, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 23, 413.00 milyon TL de
-
16:52MPARK
Yüzde 7.47 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 583, 411 adet işlem